Annie Plamondon connaît l'importance du don d'organes

Saviez-vous que l'on peut donner un lobe du foie ou un rein de son vivant? Annie Plamondon, originaire de Saint-Georges, en sait quelque chose, elle qui agissait comme représentante des donneurs vivants pour la région de Chaudière-Appalaches, lors du Défi Chaîne de vie qui s'est tenu dimanche denier au mont Orignal à Lac-Etchemin.

Cette activité était un geste de solidarité pour appuyer l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire.

La dame raconte ici comment elle a posé cet acte qui lui a permis de sauver une de ses filles:

Je suis maman de trois jeunes filles, dont les deux premières sont nées d’une grossesse gémellaire. Bien que la grossesse se soit déroulée sans grandes complications, l’accouchement lui, fût tout autre. Laurie, l’aînée de six minutes, est née avec un manque de sang dans son système. Elle en avait juste assez pour faire fonctionner ses organes. C’est ce que l’on appelle le syndrome transfuseur-transfusé.

Malgré avoir passé plusieurs semaines au CHUL de Québec et à l’hôpital de Saint-Georges, les reins à Laurie ne fonctionnaient alors qu’à 40 % et sa fonction rénale a continué de se dégénérer durant son enfance et son adolescence. Au fil des ans, la fatigue est de plus en plus grande, mais elle réussit tout de même à faire ses études en soins infirmiers. C’est au passage de sa jeune vie d’adulte que les choses se compliquent au point où la situation devient critique. Malgré la dialyse péritonéale, la greffe était maintenant inévitable, car ses reins étaient rendus à seulement 9 % de fonction.

C’est alors que j’ai décidé de voir si je pouvais donner un de mes reins à ma fille. Après deux ans de tests qui se sont allongés suite à un accident de travail sur la route (j’étais alors conductrice de camion lourd), nous avons enfin pu procéder à l’opération le 8 juin 2015.

La procédure se passe sans embuche, mise à part une bactérie attrapée par Laurie. Mais ce fut plus difficile pour moi par la suite, car j’avais encore des séquelles physiques de l’accident. Cela étant dit, sachant que Laurie a pu récupérer sa qualité de vie, je recommencerais sans l’ombre d’un doute.

Aujourd’hui, Laurie a donné naissance à la belle Léonie et je suis maintenant grand-maman! Une raison supplémentaire pour justifier toute l’importance du don vivant. L’accomplissement d’une vie est marquant par le don de soi.

Chaîne de vie est un organisme de bienfaisance reconnu qui compte principalement sur l’appui financier du grand public et d’organisations privées afin de poursuivre sa mission éducative sur le don d’organes et de tissus. Vous pouvez appuyer financièrement l'organisme en cliquant ici.