Plus de 10 600 $ amassés pour le CALACS Chaudière-Appalaches

Le CALACS Chaudière-Appalaches est parvenu à amasser plus de 10 600 $ grâce à son évènement-bénéfice du 30 septembre.

Près de 200 personnes se sont rassemblées afin de participer à un souper-conférence au Club de golf de Saint-Georges. C’était le premier évènement post-covid pour l’organisme.

« L’équipe du CALACS et le conseil d’administration tiennent à remercier chaleureusement les citoyens et les citoyennes ainsi que les entreprises et les organismes qui ont grandement contribué au succès de cette soirée, indique Mme Marie-Pier Brousseau, directrice générale du CALACS-CA. Grâce à l’implication de chacun, nous avons pu amasser une somme considérable qui nous aidera à soutenir les personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle ainsi que leurs proches en leur offrant nos services. »

Ayant le souci de renouveler la formule traditionnelle de l’événement, cette année, l’organisation a proposé à ses invités un souper quatre services bonifié de la présentation d’une conférence à saveur humoristique et d’une animation des plus dynamiques tout au long de la soirée. En effet, les conférenciers Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard étaient sur place pour parler des épreuves qu’ils ont vécues et comment ils ont modifié leur perception de la vie pour surmonter ces obstacles. Quant à l’animation tout au long de la soirée, assurée par Maxime Cliche, il ne fait aucun doute qu’elle a « fait lever le party »!

« Nous allons certainement répéter l’événement l’an prochain en apportant quelques bonifications à la formule, explique Mme Brousseau. Nous souhaitons que cette soirée devienne un incontournable pour la population afin de faire connaitre davantage le CALACS-CA, d’amasser des fonds pour que nous puissions poursuivre notre mission et pour sensibiliser les gens à la problématique », conclut-elle.