Les organismes de la Nouvelle-Beauce soulignent le Mois du communautaire

Pour souligner le 21e Mois du communautaire, la Table de concertation des partenaires en Nouvelle-Beauce invite la population à découvrir les nombreux organismes qui renforcent le filet social de la région.

De ce fait, la Table distribue une nouvelle édition du bottin des ressources communautaires en Nouvelle-Beauce. Ce bottin en format papier est disponible dès maintenant auprès de plusieurs organismes, mais aussi en version numérique. L’effort de promotion comprend aussi des publications dans les médias traditionnels, des entrevues radiophoniques et des diffusions périodiques sur les réseaux sociaux.

Plus d’une vingtaine d’organismes participent à cette mobilisation afin de profiter de la visibilité offerte par le mois du communautaire. L'objectif est de faire rayonner les organismes communautaires de la Nouvelle-Beauce qui sont des ressources essentielles. Que ce soit pour aider, briser l’isolement, accompagner ou encore sensibiliser, ces organisations sont directement ancrées au sein de la population. Le personnel dévoué et qualifié du milieu communautaire est souvent le mieux placé pour répondre à ceux qui en ont besoin, tout en assurant que personne n’est laissé pour compte.

La Table de concertation des partenaires en Nouvelle-Beauce regroupe plusieurs organismes communautaires, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la MRC de la Nouvelle-Beauce et la CDC Beauce- Etchemins dans le but de favoriser la concertation, les partenariats et les projets communs dans le milieu communautaire.