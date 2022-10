L’organisme Partage au masculin offre aux hommes de tout âge de participer à un café-discussion sur la violence psychologique.

L’activité gratuite est animée par Michel Roy et se déroule le 3 novembre à 19 h au local de l’organisme, situé au 925 boulevard Dionne. Ce sera l’occasion pour les participants d’échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.

Cette forme de violence conjugale est la plus répandue et touche près de 12. % des personnes ayant été en couple. Elle peut se trouver également au travail et à l’école. Avoir un conjoint/conjointe très jaloux-se, sarcastique, négatif-ve ; un patron qui ne vous accorde aucune confiance, ne vous écoute pas, vous critique ; être la cible d’intimidation et de moqueries de la part de camarades de classe. Ces exemples témoignent des multiples visages des victimes de la violence psychologique et c’est ce qui sera discuté.