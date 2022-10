Une cinquième année pour la Journée de l'écoute

Le CEPS Beauce-Etchemins et l’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) ont souligné combien l’écoute est précieuse et combien elle permet de multiples connexions, lors de la Journée de l’écoute du 24 octobre.

La thématique de l’édition 2022 était « L’écoute, une précieuse connexion! ». Cette affirmation met en évidence la valeur inestimable de l’écoute. Félix Nunez, directeur général commente : « Cette connexion est palpable à de multiples niveaux : dans son propre dialogue intérieur, ainsi qu’entre une personne qui parle et une autre qui écoute. Elle se manifeste aussi auprès des quelque 1000 écoutants bénévoles qui donnent de leur temps et de leur cœur sur les lignes d’écoute. Enfin, cette précieuse connexion se vit entre les 23 organismes membres de notre association, tous unis pour la promotion de l’écoute active et pour le bien-être de la population. »

Trois dévoilements concernant l’écoute

L’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec a annoncé trois initiatives en lien avec l’écoute active.

Elle a dévoilé un jeu-questionnaire permettant d’autoévaluer son style d’écoute et une série de vidéos de type « vox pop » qui mettent en lumière les qualités d’un bon écoutant, les bienfaits de l’écoute, ainsi que l’utilité des lignes d’écoute où l’on peut appeler facilement et gratuitement. Toutes ces informations peuvent être consultées sur lignedecoute.ca

Finalement, l’ACETDQ a annoncé l’organisation du Sommet de l’écoute en 2023, un rassemblement convivial et pédagogique à l’attention des acteurs de l’écoute active.