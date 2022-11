Près de 1 000 personnes ont relevé le 8e Défi 100 % local en Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, 993 personnes se sont lancé le défi de mettre plus d'aliments locaux à leurs menus, durant tout le mois de septembre, une hausse de 55% par rapport à l'année 2021.

Cet engagement a été relevé dans le cadre du 8e Défi 100 % local, un événement à l'échelle provincial, porté par le Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ). L'intérêt étant de prouver que manger local n'est pas une mode, mais bien un mouvement de société qui prend de l'ampleur année après année, et ce, aux quatre coins de la province.

De ce fait, les participants inscrits ont pu bénéficier du guide Manger local, avec des recettes de chefs et entreprises de la région, des trucs et astuces locavores et des bonnes adresses pour s'approvisionner avec facilité.

Des écoles, des CPE et un centre hospitalier ont également participé dans le cadre des Institutions mangent local. Leur objectif était d'une part, d'éduquer à l'alimentation locale et d'autre part, de fournir des produits régionaux à leur clientèle, leurs élèves et leurs employés.

« Il est indéniable que l'achat local des produits alimentaires n'est pas une mode ou un effet secondaire de la pandémie. Les familles font de l'achat local un mode de vie. Le Défi 100% local et les outils développés en Chaudière-Appalaches par la TACA et les partenaires régionaux aident les consommateurs à acheter localement », a expliqué Bruno Couture, Directeur général de Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA).