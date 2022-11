Une 37e année pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins est de retour pour une 37e année et offrira seize soirées de raccompagnement jusqu’au Jour de l’an pour les personnes qui désirent festoyer, mais revenir de manière sécuritaire à la maison.

C’est sous le thème « Tu ne pourras plus t’en passer » que l’organisme a procédé à son lancement. L’équipe est persuadée qu’avec le retour des fêtes de bureaux et des rassemblements la demande sera au rendez-vous.

Rappelons que les contributions volontaires faites par ceux qui profitent du service serviront à financer des organisations voués au sport et à la jeunesse de la région.

Le territoire est divisé en trois grands secteurs avec chacune leur centrale. Il y a tout d’abord le secteur Chaudière qui a sa centrale à la Polyvalente de Saint-Georges et qui desserre la MRC Beauce-Sartigan et la MRC Beauce-Centre. Puis, il y a le secteur Beauce-Nord qui le camp de base se situe à l’École Maribel à Sainte-Marie et qui s’occupera des raccompagnements de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Finalement, le secteur Etchemins, située à l’École Notre-Dame Lac-Etchemin, la centrale s’occupera de la MRC des Etchemins.

Appel aux bénévoles

Pour parvenir à offrir ce service, Opération Nez rouge est à la recherche de bénévoles. En effet, si l’on se fit à la dernière édition complète qui date de 2019, 542 bénévoles ont fait 1 398 raccompagnements pour un total de 53 600 km.

Les organisateurs indiquent que le lavage des mains de ses bénévoles autant dans les voitures que dans les centrales sera respecté et que ceux désirant porter un masque peuvent le faire. Les équipes pourront en fournir à la demande des personnes qui prennent le service.

Pour vous inscrire en tant que bénévole allez sur operationnezrouge.com, cliquez sur « s’inscrire comme bénévole », entrez votre adresse postale, cliquez sur « s’inscrire en ligne », choisir le Québec et la région Beauce-Etchemins et saisissez votre courriel.

Il est demandé de s'inscrire trois jours d'avance, mais vous pouvez également vous présenter directement à l'une des centrales, car l'organisation sera toujours à la recherche de bénévoles.

Calendrier

Il sera possible d’utiliser le service les 25-26 novembre, 2-3-9-10-15-16-17 décembre, 22-23-24-25 décembre et 29-30-31 décembre.

Secteur Chaudière : 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord : 418-387-6444

Secteur Etchemins : 418-625-3000