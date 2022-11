TUP: un couvercle pour contrôler ce qui est dans ton verre

L’entreprise québécoise TUP sera au bar La Buvette, à Saint-Georges, le vendredi 11 novembre pour promouvoir son couvercle TUP, prononcé « top », lors d'une soirée de sensibilisation pour des habitudes de consommation et des pratiques plus sécuritaires.

On entend trop souvent des histoires d’intoxication en raison de drogues qui sont déposées dans les verres de clients de restaurants et bars à leur insu.

Ainsi, ce couvercle est sous forme de protection autocollante qu’on appose sur son verre de manière très simple et rapide. Cette protection est très facile à utiliser et a l’avantage de protéger la consommation du client tout en permettant d’éviter un dégât lorsqu’un verre est renversé. De plus, elle convient tant à un verre standard, une coupe de vin et un verre à bière. Le TUP est également recyclable.

« Pour nous, TUP c'est plus qu'un produit, c'est un mouvement de société. Nous voulons créer un changement positif des habitudes de consommation dans le milieu festif au Québec », a affirmé fièrement Audrey Buteau, la cofondatrice de TUP.

La tournée de l'entreprise dans les bars de Montréal et Québec, s'arrête donc à Saint-Georges. « Nous sommes conscients que le problème existe dans les grandes villes et même ici en Beauce. Lorsque TUP nous a présenté leur produit et leur projet, nous voulions participer au mouvement de prévention et sensibiliser nos clients à la situation », de souligner Tomy Malenfant, copropriétaire du bar La Buvette.