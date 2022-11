Le projet de Service d'animation du Parrainage Jeunesse remarqué

Le projet de Service d'animation du Parrainage Jeunesse a été nominé dans la catégorie «Amélioration continue de nos communautés», lors du récent Gala des Prix d'excellence du CISSS de Chaudière-Appalaches tenu le mois dernier à Sainte-Marie.

Le projet n'a cependant pas remporté le premier prix. « Mais nous sommes très fiers de cette reconnaissance. Il s'agit d'un beau succès collectif pour nous », a souligné l'organisme dans une publication Facebook écrite pour l'occasion. « Notre service d'animation est unique en son genre au Québec et se distingue vraiment des autres organismes de mentorat pour les jeunes. Pour cause, depuis octobre 2020, des centaines d'activités individuelles et de groupes ont été offertes aux jeunes en attente d'un bénévole mentor dans leur vie. »

Mentionnons que le Service d'animation est piloté par Diane Drapeau, une animatrice jeunesse, qui organise des activités différentes chaque semaine.

Le Parrainage jeunesse félicite toutes les familles, les bénévoles ainsi que chacun des employés ayant contribué à ce succès. « C'est grâce à la collaboration de tous que nous sommes en mesure d'offrir un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel. »