Saint-Georges: la clinique médicale du Carrefour fermera en avril prochain

La retraite d'un des quatre médecins en poste et le manque d'effectifs médicaux force la Clinique médicale du Carrefour à Saint-Georges à fermer ses portes à compter du mois d'avril 2023.

« On est incapable de recruter de nouveaux médecins. On est pas les seules cliniques à avoir ce problème », a fait savoir le docteur Pierre Guillemette, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Lui et sa collègue, Dre Manon Ferland, se joindront à l'équipe de la Clinique familiale de Saint-Georges, avec deux superinfirmières.

Pour sa part, Dre Denise Chouinard s'installera à la clinique médicale de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est Dr Clermont Lévesque qui prend sa retraite.

Le Dr Guillemette a expliqué que les patients inscrits auprès des médecins qui poursuivront leur pratique dans une nouvelle clinique verront leur dossier transféré, tandis que les patients touchés par le départ à la retraite devront retourner vers le guichet d’accès unique.

Il s'est fait aussi rassurant quant aux étapes de transition, d'ici la fermeture de la clinique, alors que les patients concernés par ces changements seront avisés au début de l’année 2023 par voie de lettre.