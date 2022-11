Une réussite pour la Nuit de l'intégration et du talent

La Nuit de l’intégration et du talent, organisée par le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles, en collaboration avec le club mariverain de généalogie a rassemblé une centaine de personnes issues de différentes nationalités.

Le but était de promouvoir le rapprochement interculturel et l’ouverture à la diversité. Cet évènement s’est déroulé, le 12 novembre, de 18 à 1 h, au centre récréatif de Sainte-Marie. Mentionnons qu’il s’agissait de la semaine québécoise des rencontres interculturelles.

Lors de cette soirée, il y a eu une conférence sur l’histoire de la Ville de Sainte-Marie, des prestations artistiques, la découverte culinaire et la littérature. Elle s’est achevée par une ambiance tropicale aux couleurs du monde. L’organisme CAPIF a profité de l’occasion pour remettre des attestations de participation et de félicitation aux artistes, aux entrepreneurs issus de la diversité et à ses partenaires présents.

« Je suis très contente de cette soirée. Je félicite les participants et tous les partenaires qui ont accepté de se joindre à l’événement. Merci à tous et vive l’intégration en Beauce », rapporte Anie Koffi, membre du conseil d’administration de l’organisme CAPIF.

« Je voudrais dire merci à Claude Hervé Kouassi pour cette belle initiative. Ça prend des leaders comme lui pour promouvoir la diversité en région. Félicitations à toute l’équipe du CAPIF », confie Elima Diabong, originaire du Sénégal et résidente de Thedford Mines, qui a profité pour présenter son roman intitulé « Treize ans plus tard ». Ce roman aborde le problème de la condition des femmes sous le joug des traditions.