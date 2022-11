Justin Roy récompensé pour son engagement philanthropique

Le jeune Justin Roy, âgé de 17 ans et résident de Saint-Georges, a remporté le prestigieux Prix Jeunesse engagée par excellence en philanthropie, pour son implication en tant qu'ambassadeur d'Opération Enfant Soleil, décerné par l’Association des professionnels en philanthropie (AFP) – section du Québec.

Dans sa candidature, Justin Roy est est décrit comme un jeune homme empreint d’un grand côté humain et d’un sens aigu de la collectivité.

À la suite de l’annonce de son cancer en mars 2020, Justin a su passer à travers les épreuves de la maladie avec résilience, en la transformant en action concrète. Hospitalisé, il imagine les plans et planifie la construction d’un poulailler mobile autosuffisant. Ce projet prendra vie avec l’aide de la Fondation Rêves d’Enfants. Une fois achevé, Justin fait bénéficier de ce poulailler à toute sa communauté. Ce projet sera l’étincelle qui allumera sa flamme philanthropique.

Une autre idée germe alors : sensibiliser les élèves de son école sur le parcours d’un enfant malade et faire comprendre l’impact occasionné par la maladie sur la vie quotidienne. Avec un ami d’école, Justin Maheux, il développe un outil de sensibilisation.

Grâce à cet effort et à la mobilisation des élèves et du personnel de l’école, Justin a pu mettre sur pied différentes activités de collecte de fonds au profit d’Opération Enfant Soleil. En deux ans, ils ont pu remettre la somme de 18 202 $ à l’organisme. L’engagement philanthropique de Justin a non seulement permis à sa communauté de se rassembler vers un même but, mais aussi de permettre à Opération Enfant Soleil de poursuivre sa mission.