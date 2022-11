Les raccompagnements d'Opération Nez rouge débutent vendredi

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins est de retour dès ce vendredi pour raccompagner les personnes désirant festoyer et revenir en toute sécurité. En effet, dès 21 h, il sera possible partout dans la région de se prévaloir du service.

Pour cette première fin de semaine, il est prévu que les bénévoles soient présents le vendredi et également le samedi. Toutefois, l’organisation est toujours à la recherche de personnes désirant se joindre à la brigade des dossards rouges.

Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire par internet au : www.operationnezrouge.com ou écrire à : [email protected] qui pourront vous envoyer directement le formulaire d’inscription. Il y a la possibilité de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Les premières soirées de raccompagnement sont le moment tout désigné pour vivre « son baptême » Nez rouge, car l’atmosphère est à la fête et vous êtes assurés de faire des raccompagnements, car le nombre d’équipes est insuffisant ; le réflexe « nérougien » n’étant pas encore tout à fait de retour.

Il y aura un total de six fins de semaine jusqu’au 31 décembre où le service sera présent. Il sera possible d’utiliser le service les 25-26 novembre, 2-3-9-10-15-16-17 décembre, 22-23-24-25 décembre et 29-30-31 décembre.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) : 418-227-0808;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sainte- Marie) : 418-387-6444;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame de Lac Etchemin) : 418-625-3000.