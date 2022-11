Les activités de Partage au Masculin deviennent hybrides

L’organisme Partage au Masculin offre désormais une grande partie de ses activités de groupe en mode hybride, soit en mode virtuel ou en personne à leurs bureaux.

Par exemple, les participants peuvent choisir de sortir de chez eux pour les Cafés-discussion et les ateliers « 1 h avec Phil ». C’est grâce à l’acquisition de matériel de domotique que le tout est possible. La combinaison de caméras automatiques, d’un puissant haut-parleur comprenant 8000 micros et d’un écran de 85 pouces, permet à tous les hommes de Chaudière-Appalaches d’être présents via Zoom à ces activités.

« Les hommes de la région pourront bien sûr toujours se déplacer pour participer en personne, mais que vous soyez dans nos locaux ou dans votre salon, vous aurez l’impression d’être tous dans la même grande salle, » a déclaré Jean-Michaël Dubé-Rousseau, directeur adjoint de l’organisme.

Prochain Café : les jeux de hasard et d’argent

Le prochain sujet de discussion est les jeux de hasard et d’argent. Le café-discussion a lieu le 1er décembre à 19 h, au local de Partage à Saint-Georges, 925 boulevard Dionne.

Il sera animé par Michel Roy et son invité Christophe Miville-Deschesne, intervenant en prévention à la Maison L’Odyssée de Sainte-Marie.

Les hommes de la Beauce et environ sont invités à venir dans les locaux de l’organisme à compter de 18 h 30. À noter que s’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour ceux qui se déplacent, les hommes à l’extérieur de la région désirant participer en ligne doivent s’inscrire pour recevoir le lien Zoom.

Pour inscription ou plus d’information : 418 228-7682 ou 1-866-466-6379

Courriel : [email protected]