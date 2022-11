C'est le temps de s'inscrire à l'Escadron 881

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins est de retour dès ce vendredi pour raccompagner les personnes désirant festoyer et revenir en toute sécurité. En effet, dès 21 h, il sera possible partout dans la région de se prévaloir du service. Pour cette première fin de semaine, il est prévu que les bénévoles soient présents le vendredi et également le ...