C'est le retour de la campagne de la SAQ au profit de Moisson Beauce

La Société des alcools du Québec (SAQ) appellent aux citoyens pour soutenir les Banques alimentaires du Québec (BAQ), dont Moisson Beauce, dès aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre inclusivement.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter une fois de plus sur le soutien de la SAQ, ses employés et sa clientèle qui nous permettent de faire face à la situation actuelle. L’inflation des derniers mois a un impact direct sur l’aggravation de l’insécurité alimentaire. En plus de la hausse de 20 % des demandes d’aide alimentaire dans la dernière année, c’est maintenant 1 personne sur 5 qui fait une demande qui est sur le marché du travail », a déclaré Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.

Il y a trois façons simples de contribuer :

- Faire un don à la caisse en succursale;

- Contribuer en ligne sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec;

- Et acheter un produit d’emballage aux couleurs de la SAQ, dont une partie des profits sera versée directement aux BAQ.

« Depuis 13 ans maintenant, la SAQ supporte avec fierté les BAQ. Cette cause, c’est celle portée par nos 7 000 employés dans toutes les régions du Québec. Campagne après campagne, ceux-ci s’impliquent activement, se lancent des défis amicaux entre collègues, entre magasins, et ce, toujours avec le même objectif : faire une différence pour des milliers de gens dans le besoin dans nos communautés. Alors que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse de manière exceptionnelle, tous nos employés répondent à l’appel des BAQ pour les soutenir. Nous invitons nos clients à faire de même », a ajouté Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.