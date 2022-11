La Guignolée des médias revient en virtuel à compter de demain

Pour une troisième année, les médias de la Beauce se réunissent afin d’inviter la population à donner généreusement en ligne dans le cadre de La Guignolée des médias, qui se déroule du 25 novembre au 31 décembre au profit de Moisson Beauce.

Bien qu’il s’agisse de la 22e année, cela fait trois ans que les dons en argent sont collectés sur internet. Vous pouvez faire vos dons en ligne ou en visitant les Amis de la guignolée : Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie et Maxi Thetford Mines ou vous présenter directement chez Moisson Beauce.

Pendant cette même période, plusieurs commerces et entreprises de la région récoltent des denrées non périssables et autres produits essentiels pour venir en aide aux personnes fragilisées.

« Ces derniers mois, nous avons tous dû faire face aux conséquences de l’augmentation du coût de la vie. Pour certains, malheureusement, l’insécurité alimentaire fait désormais partie de leur quotidien. Un tel contexte met une pression sur les banques alimentaires qui doivent pallier avec les demandes qui explosent. C’est pourquoi La guignolée des médias nous rappelle l’importance de donner et ainsi permet à des milliers de personnes d’ici de se nourrir convenablement », souligne Isabelle Lessard, directrice philanthropie, communications et événements.

Jeudi 1er décembre, une journée de solidarité!

Bien que la collecte de rue ne soit pas reconduite cette année encore, un effort soutenu de promotion sera déployé jeudi prochain, premier décembre, par la diffusion d'une vidéo portant le message des médias régionaux que sont EnBeauce.com, Arsenal Média (O101, 5 et Hit Country), L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV pour mettre en lumière l’insécurité alimentaire dans la région, en plus d’encourager la population à la générosité.