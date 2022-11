Une bonne collecte des Condors hockey au profit de Moisson Beauce

Les joueurs de l’équipe de hockey du Cégep Beauce-Appalaches ont amassé 685 $ et plusieurs caisses de denrées non périssables lors de leur campagne de collecte de dons au profit de l’organisme Moisson Beauce.

L’activité de collecte de fonds et de dons alimentaires a débuté ce samedi au Metro Laval Veilleux et s’est poursuivi en soirée au centre sportif Lacroix-Dutil. Les partisans ont d’ailleurs été nombreux à faire preuve de générosité et à apporter des denrées en échange d’une entrée gratuite au match opposant les Condors aux Panthères de Saint-Jérôme.

Cette initiative, qui risque fort de devenir une tradition du club, a vu le jour pendant la pandémie, au moment où la saison de hockey 2020-2021 fut annulée. « L’organisation des Condors trouve important de s’impliquer auprès de sa communauté pour aider les gens dans le besoin et lutter contre l’insécurité alimentaire. C’est notre moyen de remercier la population pour leur appui tout au long de la saison », mentionne Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Les Condors seront sur la route ce vendredi pour y affronter les Cobras de Terrebonne. À leur tour, les Braves de Valleyfield seront les visiteurs ce dimanche 27 novembre au centre sportif Lacroix-Dutil pour y affronter, dès 14 h 30, les Condors qui voudront venger leur dernier affrontement. Rappelons qu’en octobre, les Condors avaient créé l’égalité à deux reprises pour forcer la prolongation et voir les Braves se sauver avec la victoire. Les deux équipes avaient tiré 94 fois au but.