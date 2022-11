Une centaine de personnes à la grande fête de Noël d'Ouvre ton cœur à l’espoir

Une centaine de personnes membres de l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir se sont rassemblées à la salle paroissiale de Saint-Georges, ce dimanche 27 novembre, pour le retour de la traditionnelle grande fête de Noël.

Cet organisme, qui a été fondé en 1995, regroupe et soutient des familles de Beauce-Etchemin ayant un enfant dont la maladie menace la vie.

« Cette fête est l’événement le plus important de l’année pour nos membres. Nos bénévoles travaillent vraiment très fort pour offrir un événement mémorable à nos familles et de voir les grands sourires et les petits yeux briller, c’est carrément leur paye pour leur implication soutenue dans la réalisation de notre mission pendant toute l’année », a mentionné Dyane Plante, la coordonnatrice de l’organisme.

Le spectacle de la fête était animé par Belly bulle.

En plus d’apporter du bonheur aux enfants gravement malades et à leur fratrie, qui vit aussi avec les conséquences de la maladie d’un des leurs, cet événement permet aux parents d’échanger avec d’autres parents qui vivent une réalité similaire dans un contexte festif.

« Voir son enfant malade est l’une des choses les plus difficiles à vivre, certains sont bien entourés et ont plus de ressources pour faire face à la situation, mais d’autres ont besoin de davantage de soutien. Souvent, l’un des deux parents doit diminuer ou même cesser de travailler pour s’occuper de son enfant malade alors que les frais augmentent en raison de tous les traitements et les suivis médicaux. De plus, ils ont souvent d’autres enfants et la gestion familiale est beaucoup plus complexe. Nous sommes là pour les soutenir selon leurs besoins ». d'expliquer Sandra, qui s’implique comme présidente du conseil d’administration pour l’organisation depuis une dizaine d’années.

À noter que le groupe est toujours à la recherche de bénévoles ou d’entreprises souhaitant s’impliquer pour organiser des levées de fonds afin de soutenir financièrement les familles qui en ont besoin et apporter du bonheur et une meilleure qualité de vie aux enfants malades.