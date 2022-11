La campagne de sensibilisation à l’endettement se poursuit

Le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan poursuit cette année encore sa campagne de sensibilisation à l’endettement sous le thème Pour éviter les casse-têtes.

L'objectif est de proposer des outils et des astuces à la population pour éviter les problématiques liées à l’endettement.

Cette campagne vise à diminuer les préjugés face à l’endettement en plus d’atténuer le sentiment de honte et de culpabilité des gens qui vivent des difficultés financières. Ces préjugés ajoutent à la pression sociale et à l’anxiété que peuvent vivre les gens endettés. C’est l’un des enjeux majeurs empêchant ces personnes d’en parler ou de consulter, d’où l’importance de lutter contre ces préjugés. L’augmentation récente du coût de la vie accentue d’ailleurs la pression financière sur les ménages, notamment dans notre région.

L’an dernier, le thème de la campagne était Les problèmes d’argent arrivent à n’importe qui, à n’importe quel moment. Des capsules vidéo ont été diffusées, montrant trois personnes vivant différentes situations d’endettement. Cette année, trois thématiques ont été retenues dans la production de nouvelles capsules vidéos, soit l’importance de créer un fonds d’urgence pour faire face aux imprévus, la bonne gestion d’une carte de crédit ainsi que l’élaboration d’un budget.

Ces vidéos sont disponibles sur la page YouTube de La Station communautaire et elles seront diffusées sur la page Facebook du GRAP Beauce-Sartigan au cours des prochaines semaines. Enfin, des affiches ont également été distribuées à divers organismes communautaires de la région.

L’endettement est l’un des cinq enjeux principaux ayant été identifiés dans le portrait des besoins en lutte à la pauvreté et en développement social dans la MRC par le GRAP Beauce-Sartigan. Ce portrait a été réalisé dans le cadre du troisième Plan de lutte à la pauvreté, soit Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.