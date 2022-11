Un don de 3 000$ de sirop d'érable pour les banques alimentaires

Les Producteurs et productrices acéricoles des Appalaches-Beauce-Lotbinière ont remis 3 000 $ en sirop d’érable aux banques alimentaires des MRC des Appalaches, de Lotbinière, de La Nouvelle-Beauce et de la Ville de Lévis.

C’est après avoir enregistré une récolte record de 211 millions de livres de sirop d’érable au printemps 2022, que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont décidé de redonner à la communauté en offrant une valeur de 100 000 dollars en sirop d’érable aux 19 Moissons de la province.

« Le sirop d’érable est une fierté d’ici, un produit unique grandement apprécié des Québécoises et des Québécois. Pour les PPAQ, c’était important de le rendre accessible et d’en faire bénéficier au plus grand nombre. Les consommateurs ont toujours été au rendez-vous, c’est à notre tour de les remercier », a déclaré Luc Goulet, président des PPAQ.

Un total de 14 000 bouteilles ont été distribuées dans les différentes banques alimentaires. Ce don historique s’ajoute aux milliers de dollars en argent et en produits d’érable offerts chaque année dans les 12 régions acéricoles du Québec.

« C’est un grand bonheur pour les Banques alimentaires du Québec de recevoir cet important don de sirop d’érable. Il va sans dire que nos membres n’ont pas souvent l’occasion d’ajouter ce produit d’exception dans les paniers de Noël destinés aux personnes dans le besoin. Nous sommes heureux de pouvoir l’offrir aux familles québécoises cette année », a souligné Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.