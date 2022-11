Havre l’Éclaircie célèbre son 40e anniversaire

L’organisme Havre l’Éclaircie a tenu une soirée pour souligner ses 40 ans d’existence, le 24 novembre. Lors de ces célébrations, l’animation a été faite par la conférencière Isabelle Maréchal. Plus de 125 personnes étaient présentes.

Mme Maréchal a partagé son vécu de violence conjugale devant des travailleuses anciennes et passées du Havre, des femmes militantes, des bénévoles, des élus et différents partenaires.

Isabelle Fecteau, directrice du Havre l’Éclaircie en a profité pour adresser un message d’espoir : « 40 ans d’existence, de lutte, de revendications, de solidarité. 40 ans à porter la voix des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Parler de la violence, c’est cesser de l’ignorer et de banaliser son existence. Sensibiliser et mobiliser notre société, c’est aussi écouter les femmes et les croire. C’est ensemble que nous réussirons à lutter contre la violence conjugale ».

Pendant la soirée, les invitées ont eu droit à un moment chargé d’émotion. En effet, elles ont été bouleversées par les témoignages poignants de deux survivantes de violence conjugale. Ce fut l’occasion de mieux comprendre l’ampleur de la violence, mais également d’applaudir leur courage, leur force et leur détermination.