Aire ouverte de Saint-Georges: pour répondre aux besoins des jeunes

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a procédé hier après-midi à l’inauguration officielle des locaux de l’Aire ouverte de Saint-Georges. C'est la première en Chaudière-Appalaches.

Ouvert au début du mois d'octobre, cet endroit permet aux jeunes de 12 à 25 ans de la Beauce et des Etchemins d'avoir accès à des services en santé physique et mentale proposés par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Les adolescents et les jeunes adultes reçoivent un accueil et des services adaptés à leurs besoins par des professionnels disponibles sur place ou en virtuel. Ils les accueillent, les écoutent et les aident à trouver des solutions. L'aide apportée se fait sans jugement, peu importe la situation, l’occupation ou la condition du jeune.

Le projet d'Aire ouverte de Beauce mobilise plusieurs partenaires intersectoriels, entre autres les carrefours jeunesse-emploi (Beauce-Nord, Beauce-Sud, Etchemins), les milieux scolaires, la maison des jeunes Beauce-Sartigan, la maison de la famille Beauce-Etchemins, les milieux communautaires jeunesse et adulte, des organisations communautaires intervenant dans la santé mentale (L'A-Droit, Le Sillon), dans la justice réparatrice, dans la prévention des agressions sexuelles et dans le développement durable. L'Aire ouverte de Beauce mise également sur l'élargissement de l'offre de services en matière de services sociaux afin de tenir compte de toutes les préoccupations des jeunes.

« La Beauce vient de faire un pas de géant pour ses jeunes grâce à cette réalisation. J'ai participé activement à chaque étape de ce magnifique projet d'Aire ouverte dans la Beauce et je suis vraiment heureux que nous puissions procéder à son inauguration aujourd'hui. Longue vie à l'Aire ouverte! », a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Par et pour les jeunes

L'offre de service de l'Aire ouverte de Beauce a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

À ce jour, une cinquantaine de jeunes se sont déjà présentés à l'Aire ouverte depuis son ouverture, une douzaine ont un suivi régulier.

« Le programme Aire ouverte fait ses preuves partout où il est déployé. C'est une initiative qui me tient particulièrement à cœur, car elle nous permet de nous rapprocher de nos jeunes, d'être à leur écoute et surtout de répondre à toutes leurs préoccupations en lien avec leur développement dans notre société. Je suis heureux que nous puissions l'étendre dans la région de la Chaudière-Appalaches. Je remercie toutes les organisations et tous les jeunes qui se sont impliqués dans la mise en place de ce projet et je les invite à profiter de ces espaces de rencontre et d'échanges », a souligné Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

Sophie-Laurence, une étudiante en éducatrice spécialisée, est membre du Comité des jeunes qui a permis d'adapter les lieux aux besoins des 12 à 25 ans. C'est son expérience personnelle qui l'a conduit à s'investir dans cet organisme où elle espère travailler une fois diplômée. « Les jeunes ne vont pas assez chercher de l'aide. Ici ça permet de se dire qu'on n’est pas tout seul et que si on s'y met en gang, on peut y arriver! Il ne faut pas garder les choses pour soi. »

Comme elle l'a expliqué lors de l'inauguration, l'objectif est d'accueillir les jeunes dans un endroit plus agréable, « pour que ce soit quand même le fun d'aller chercher de l'aide! » En plus de tous les services, il y a plusieurs salles, une de sport, de détente, de création, pour permettre à chacun de trouver du réconfort d'une façon ou d'une autre.

Grande accessibilité

L'Aire ouverte, est accessible par Facebook, par texto, courriel ou directement sur place. Les jeunes peuvent s'y rendre avec ou sans rendez-vous.

Les locaux, situés sur le boulevard Dionne dans l'ouest de Saint-Georges, sont chaleureux et prêts pour accueillir toutes personnes qui en ont besoin.