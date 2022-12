Portraits de bénévoles: Jean Poulin

Voir la galerie de photos

À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, qui a lieu chaque année le 5 décembre, EnBeauce.com a réalisé une série de portraits de bénévoles de la région. Aujourd'hui, rencontre avec Jean Poulin.

C'est depuis qu'il a 12 ans que Jean Poulin exerce son bénévolat. En effet, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait été à l'époque à la tête de la création d'une petite bibliothèque dans son village natal de Sainte-Rose-de-Watford. « Ma carte de membre portait le numéro 1! », se rappelle-t-il avec joie

Aujourd'hui, jeune retraité de 54 ans en raison d'un accident de travail, le résident de Beauceville consacre au grande partie de son temps à titre de chauffeur bénévole pour le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE) afin de conduire des patients à des rendez-vous médicaux longue distance, dans la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Et parfois même plus loin si nécessaire, signale-t-il.

« On finit par s'attacher aux personnes que l'on conduit régulièrement à ces rendez-vous et par la force des choses, on voit les hauts et les bas de leur état de santé. On vit avec elles les joies de l'amélioration et les peines de la souffrance », avoue Jean Poulin avec beaucoup d'émotion. Il ne changerait pas son implication bénévole pour tout l'art du monde.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Jean Poulin.

—

