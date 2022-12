Inauguration du premier Centre de pédiatrie sociale en Beauce

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles, établi à Saint-Martin, a été inauguré ce matin dans le but de faire le lien entre les hôpitaux et les familles de Beauce-Sartigan.

Les enfants de 0 à 18 ans habitants à Courcelles, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Ludger pourront eux aussi profiter des services du CPS. C'est le 45e parrainé par la Fondation du docteur Julien et le tout premier en Beauce.

Le président du CPS Les Passerelles, Jean-François Drouin s'est dit très touché par cette cause et estime qu'il est essentiel de pouvoir offrir ces services aux enfants de la région. En effet, l'établissement abrite entre autres une travailleuse sociale et un médecin généraliste. Selon le Dr Gilles Julien, c'est un endroit pour accueillir et aider les enfants qui tombent entre deux chaises.

« Nous sommes très chanceux de compter un service comme celui-ci dans notre région. À titre de père, d'enseignant et de maire, c'est un incontournable d'offrir ces services pour permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur », a indiqué Yvan Paré, maire de Saint-Martin. « Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ici on se dit que pour développer un Beauceron, ça prend une région. »

Karyna St-Pierre et ses collègues travaillaient sur ce projet depuis l'été 2020. C'était donc avec beaucoup d'émotions qu'ils ont inauguré cet établissement.