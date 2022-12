La SAQ remet plus de 12 500 $ à Moisson Beauce

La Société des alcools du Québec (SAQ) vient de compléter sa troisième et dernière campagne de l’année 2022 au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) et en ce qui concerne Moisson Beauce, ce sont un peu plus de 12 800 $ qui ont été remis.

En effet, du 24 au 30 novembre dernier dans ses succursales, les clients étaient invités à faire un don à la caisse ou à se procurer un produit d’emballage, dont une partie des profits est remis directement aux BAQ. Ces initiatives combinées ont permis d’amasser un montant total de 670 916 $ partout au Québec.

« Nos clients ont répondu généreusement à l’appel encore fois ! L’ensemble des sommes récoltées durant cette campagne vont directement aider les BAQ et des dizaines d’organismes partout au Québec qui offrent de l’aide alimentaire à ceux et celles qui en ont de besoin. Je veux remercier tous nos employés dans nos succursales également. Sans vous, sans votre engagement, il n’y aurait pas de campagne comme celle-là. Votre implication reflète bien les valeurs de la SAQ », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un partenaire comme la SAQ depuis maintenant 13 ans. Au nom de Moisson Beauce et au nom de toutes ces personnes vivant en situation de précarité alimentaire dans notre région, merci de tout cœur! », a déclaré Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.