Des pompiers de la Beauce unis pour la cause

Plusieurs pompiers de la Beauce se sont donné le défi de participer au Movember en se laissant pousser la moustache et en récoltant le plus d'argent possible.

Le Service de sécurité incendie de Beauceville a amassé 1 335 $ pour le cancer de la prostate, cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide. Cela grâce à l'implication de Marco Lacroix, Philippe Bruneau, Maxime Lessard, Philippe Lessard, Émile Paris, Louis Richard et Alexandre Lessard-Simard.

Pour sa part, le Service incendie de Saint-Georges a récolté 1 610$ pour la cause, contre 7 244 $ l'an passé. Les six pompiers impliqués sont Maxime Beaudoin, Claude Busque, Jimmy Mercier, Jason Turcotte, Chris Sapienza et Robert Fortin.

Enfin, des pompiers du Service incendie de Saint-Martin, Saint-René et de Saint-Théophile se sont aussi unis pour amasser des fonds pour le cancer de la prostate. Une maladie qui touche environ 1,4 million d’hommes par année. Les hommes impliqués sont Charles Nadeau, Jason Roy et Emmanuel Benoit. Ensemble ils ont pu obtenir 430 $.