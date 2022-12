La bijouterie Mia remet 160 000$ à Leucan

La bijouterie Mia a remis la somme de 160 000$ à Leucan, pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille, grâce à la vente des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan.

Pour chaque paire achetée, 20$ étaient remis à l’Association. Au total, c’est 8 000 paires de boucles d’oreilles qui ont été vendues à travers le Québec.

Il s'agit de la 9e édition de cette campagne. Depuis sa première édition, elle a permis d’amasser 1 350 000$ à Leucan.

« Étant moi-même père de deux enfants, je suis extrêmement sensible à cette cause. Nos enfants, c’est la prunelle de nos yeux, on ne veut pas qu’ils leur arrivent quelque chose, encore moins un cancer. Ils sont trop petits pour vivre la maladie ! Ce projet me permet de montrer tout mon support à ces familles qui reçoivent ce diagnostic. Une épreuve extrêmement difficile ! Savoir que ces dons amassés depuis le début de notre partenariat avec Leucan permettent de financer la recherche, augmenter le taux de survie et permettre à des familles de bénéficier des services de Leucan me permet de savoir que j’aide concrètement des familles avec mon entreprise », a souligné Kim Labrecque, directeur général de Mia Bijou.

Quatre jeunes porte-paroles

Pour l’édition 2022-2023 des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, quatre jeunes porte-paroles ont accepté de participer au tout nouveau concept de la campagne, qui s’est renouvelée afin de faire vivre une journée mémorable à quatre jeunes femmes de Leucan. En plus de vivre l’expérience d’une séance photo, elles ont été prises en charge par une équipe de professionnels, soit un photographe, un vidéaste et une équipe de coiffeurs et maquilleurs. L’instant d’une journée, elles ont pu s’évader de leur quotidien et vivre une journée où elles étaient sous les feux des projecteurs en devenant les visages de cette campagne.

Arianne Côté, 17 ans, atteinte d’un lymphome hodgkinien, Mélorie Fortin, 18 ans, atteinte d’un rhabdomyosarcome, Maella Célestin, 14 ans, atteinte d’une leucémie aiguë lymphoblastique et Laurence Légaré, 17 ans, atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë, se sont prêtées au jeu.

Leucan remercie également les ambassadrices qui se sont jointes à cette journée pour accompagner les jeunes porte-paroles et qui ont porté fièrement la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan afin de supporter la cause :

- Julie Houle, animatrice;

- Marie-Christine Leblanc, animatrice et auteure;

- Emilie Bierre, actrice;

- Vanessa James, patineuse artistique;

- Alice Morel Michaud, actrice.