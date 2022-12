Besoin de plus de dons de sang après les perturbations de la tempête

La Société canadienne du sang indique qu'elle a besoin de donneurs de sang et de plasma après que la tempête hivernale a interrompu les dons pendant les Fêtes.

Les vents violents, les chutes de neige et les conditions glaciales qui ont frappé de nombreuses régions du pays ont fait qu'environ 10 % des dons de sang et de plasma attendus n'ont pas eu lieu.

Il y a un besoin critique de plaquettes pour les patients subissant des traitements contre le cancer et de sang de type O- pour les nouveau-nés et les urgences.

Du côté d'Héma-Québec, leur plus récente campagne publicitaire indique aussi avoir besoin de donneurs. Plusieurs activités de collecte, tant mobiles que dans les centres «globule», sont maintenues.

L'organisme a par ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux que plus de 20 000 nouveaux donneurs de sang ont répondu présents cette année.

La Société canadienne du sang affirme avoir perdu des milliers de donneurs réguliers depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Depuis octobre, l'approvisionnement national en sang a diminué de plus de 35% et, à l'approche de la nouvelle année, on s'attend à ce que davantage de personnes aient besoin de sang.

Au fur et à mesure que l'hiver avance, l'organisation affirme que la situation pourrait s'aggraver, les donneurs étant incapables de se rendre à leurs rendez-vous en raison de la mauvaise température.

Cette dépêche a été rédigée avec l'aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.

La Presse Canadienne