L'Opération Nez rouge a réalisé 610 raccompagnements en Beauce-Etchemin

L'Opération Nez rouge conclut sa 37e édition avec un total de 610 raccompagnements, 146 équipes, 336 bénévoles et 575 présences en Beauce-Etchemin.

Notons que cette année, la moyenne d’âge des bénévoles était de 36 ans et 54% d'entre eux en étaient à leur première participation à vie.

L'organisation remercie tous ses partenaires et toutes les personnes impliquées de près ou de loin à rendre les routes plus sécuritaires.

« Nous nous souviendrons de 2022 comme étant la Campagne du manque chronique de bénévoles, mais surtout celle marquant la « retraite » d’un bénévole hors du commun : Réal Bolduc après 29 éditions consécutives au sein de l’Organisation et surtout au service des fêtards de la région », a souligné l'organisation dans son communiqué de presse.

Déjà seul membre du Temple de la renommée d’Opération Nez rouge provenant de notre région, Réal a tout connu et tout fait. Tous le considèrent comme le pilier qui a permis et soutenu le développement de l'organisme alors qu’au milieu des années 2 000, il est passé de la région Chaudière, à la région Beauce et enfin à la région Beauce-Etchemins.

Chaque coordonnateur l’ayant eu comme collaborateur, ne peut que le remercier et se compter chanceux du grand dévouement de cet homme dont la fibre « nezrougienne » transparait et est contagieuse. « Merci pour tout Réal, profite du bon temps avec les membres de ta famille tu l’as bien mérité et surtout bonne santé. »

L’Opération Nez rouge sera de retour pour sa 38e édition régionale à partir du vendredi 24 novembre 2023.