La guignolée des médias rapporte plus de 52 000$ en Chaudière-Appalaches/Granit

L'Opération Nez rouge conclut sa 37e édition avec un total de 610 raccompagnements, 146 équipes, 336 bénévoles et 575 présences en Beauce-Etchemin. Notons que cette année, la moyenne d’âge des bénévoles était de 36 ans et 54% d'entre eux en étaient à leur première participation à vie. L'organisation remercie tous ses partenaires et toutes les ...