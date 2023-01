Par amour, elle fait don de son rein à son conjoint

Voir la galerie de photos

Atteint d'une insuffisance rénale terminale, Vincent Boulay doit se faire greffer un rein pour ne pas passer le restant de ses jours à faire de la dialyse. Par amour, sa conjointe Mélanie Dupont, va lui offrir le sien.

C'est ce que nous raconte ce couple de Scott, dans cette entrevue vidéo réalisée avec notre journaliste.

Après toute une vie à se battre en raison de cet important problème de santé, Vincent ne souhaitait pas se voir contraire par la dialyse qu'il appelle lui-même « la prison ». Ayant le goût du voyage, il veut être libre et en santé pour en profiter. Cependant, la liste d'attente pour une greffe à partir d'une personne décédée est très longue et il lui aurait fallu attendre encore près de 4 ans pour avoir sa chance. C'est pour cette raison que, rapidement, sa conjointe a décidé de lui faire un don de son rein, de son vivant, si c'était possible. Une chance, ils sont parfaitement compatibles.

Très amoureux, les deux impliqués sont tout à fait sereins à l'idée de subir ces opérations de transplantation. Si tout se passe bien, ils devraient être hospitalisés dès les 19 et 20 janvier.

Rencontrez ce couple dans cette entrevue vidéo.