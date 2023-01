Oser dire « J’aime mon célibat »

Est-ce que les hommes ont plus de difficultés que les femmes à dire « J’aime mon célibat » et, si oui, quelles en sont les raisons ?

Voilà le sujet qui sera abordé au prochain café-discussion de Partage au masculin, le jeudi 12 janvier à 19 h, au local de l'organisme à Saint-Georges (925 boulevard Dionne).

« Les hommes en général n’apprécient pas tellement le fait de retourner au célibat après une rupture. Pour eux, cette période de « vide affectif » est une anomalie et sa durée doit être la plus courte possible », a indiqué l'organisation.

Animé par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont le goût d'échanger entre eux dans unecatmosphère cordiale et en toute confidentialité. Une contribution volontaire est acceptée.

Pour des raisons techniques, ce café-discussion ne sera offert qu’en présentiel. Pour plus d’information: 418-228-7682 ou [email protected] .