Maladie d'Alzheimer: agir pour réduire les risques de troubles neurocognitifs 

Bien que le vieillissement de la population soit inévitable, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches souhaite outiller les gens pour réduire les risques de troubles neurocognitifs, et ce, à tout âge.

Dans le contexte du mois de janvier, mois de sensibilisation à la maladie, La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer appelle l’ensemble de la population à passer à l’action dès maintenant.

« Aujourd’hui on ne peut pas guérir les troubles neurocognitifs. En revanche, on sait qu’il existe des facteurs de risque non modifiables tels que le sexe, l’âge, mais aussi des facteurs de risques modifiables. L’étude démontre que des mesures prises pour réduire les facteurs de risque associés à ces maladies pourraient faire une grande différence dans le nombre de personnes touchées. Si l’apparition des troubles neurocognitifs pouvait être retardée de 1 an, plus de 114 000 cas pourraient être évités d’ici 2050. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver notre santé cognitive », a ainsi déclaré Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

« À tout âge, si on change certaines habitudes, on améliore la santé de notre cerveau et on peut réduire nos risques et ralentir la progression des symptômes. Il existe plusieurs choses à faire telles que s’occuper de sa santé cardiaque, prendre soin de son audition, entretenir son réseau social, etc. Il est également essentiel d’être cognitivement actif et stimulé intellectuellement. Pour cela faut participer à des activités qui nous permettent de sortir de notre zone de confort et diversifier nos activités cognitives », d'affirmer la Dre Sylvie Belleville, neuropsychologue, professeure du département de psychologie de l’Université de Montréal et ambassadrice scientifique de la Fédération.

Anne-Élisabeth Bossé, porte-parole de la Fédération s’est entretenue avec Dre Sylvie Belleville sur les activités à faire pour une bonne santé cognitive. Regardez la vidéo de l’entrevue complète et découvrez les 10 actions pour un cerveau en santé.

Notons qu'au Québec, près de 170 000 personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer. Qui plus est, selon la courbe démographique, c’est 360 000 québécois(es) qui vivront avec un trouble neurocognitif d’ici 2050 (une augmentation de 145% par rapport aux chiffres de 2020), et ce, selon une nouvelle étude publiée par la Société Alzheimer du Canada en septembre dernier.