Un webinaire sur la réalité des aînés vivants en région

La docteure Michèle Morin présentera un Webinaire gratuit sur le thème « L’aîné villageois : secrets et défis du vieillir et du prendre soin en ruralité », le mardi 31 janvier de 9 h à 10 h 30.

La présentation de cette interniste gériatre au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches est accessible à tous les habitants de la région.

Pour obtenir le lien pour y assister, il faut s’inscrire à l’adresse [email protected]

Notons que la Dre Morin est également professeure agrégée à la Faculté de médecine de l’Université Laval. Le Laboratoire vivant MOSAIC est financé par les Fonds de recherche du Québec et vise à engager les personnes aînées des milieux ruraux et leurs proches dans la définition de leurs besoins et de pistes de solution pour les soutenir.