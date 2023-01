Le Cardiothon célèbre ses 10 ans

Le Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin revient pour une 10e année les 25 et 26 mars, et ce en format présentiel.

Il s’agit d’un défi à relais durant lequel les équipes participantes devront réaliser en équipe un minimum de 12 heures de cardio. Grande nouveauté, il s'agira d'une formule 24 heures.

La coprésidence

Cette année, le plus grand évènement de la fondation est sous la coprésidence d’honneur d’Isabelle Gendreau et Charles Séguin de l’entreprise Garaga.

Ils mentionnent : « C’est avec plaisir et avec l’ambition de mobiliser la population à cette cause qui nous est chère, que nous avons accepté la coprésidence d’honneur de cette 10e édition. La santé de notre communauté est une priorité. Nous devons accompagner les gens qui vivent avec une maladie chronique et aider à la prévention de ces maladies. Nous avons la chance d’avoir le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin qui est renommé dans ce champ d’activité et qui offre des programmes de prévention et de réadaptation en maladie chronique, gratuitement à ses membres grâce au soutien financier des entreprises et des particuliers de la région. Pour que la santé de notre population garde une place de choix encore cette année, on compte sur votre participation et vos dons pour l’événement de financement majeur qu’est le Cardiothon. Nous relèverons le défi en famille! »

Un objectif record

L’objectif de cette année est de récolter 175 000 $. Il s’agit du plus grand montant souhaité pour le Cardiothon. Rappelons qu’en 2022, la fondation avait réussi à amasser 116 697 $, dépassant l’objectif fixé à 100 000 $.

Mentionnons qu'en moyenne, les participants réussisent à récolter 70 000$, et ce auprès de leur entourage. Le reste des dons est fait par des partenaires financiers.

La Fondation a pris la décision cette année de cesser de tenir le Brunch du coeur et de se concentrer sur le Cardiothon pour qu'il devienne l'évènement signature de la campagne de financement annuelle.

Trois défis

Depuis deux ans, le Cardiothon se déroulait en formule virtuelle et en 2022 un volet extérieur avait été ajouté. Pour cette 10e édition, l’organisation revient en formule présentielle au gymnase Canam directement au Pavillon du coeur à Saint-Georges.

Un total de 52 places par défi sera disponible ,et ce au coût de 1 000 $ par équipe.

Pour 2023, les équipes pourront choisir entre trois défis, dont l’un qui doublera le défi.

1.Couche-tôt | 12 heures de jour (8 h à 20 h)

2.Oiseau de nuit | 12 heures de nuit (20 h à 8 h)

3.La pédale au fond | 24 heures (8 h à 8 h)

Mentionnons que pour le défi de nuit, il y aura de l’animation spéciale prévue, dont des thématiques médicales et des effets de lumière pour faire vivre aux participants un moment plus festif.

Ouvert à tous

Cette année, les inscriptions sont ouvertes au grand public en plus des entreprises. Pour rendre l’inscription plus accessible à tous, il sera possible de faire une collecte de fonds en équipe pour payer son inscription. Une trousse pour aider à faire sa collecte de fonds sera disponible sur le site cardiothon.ca.

De grands partenaires

Cette année, le Cardiothon est propulsé par l’entreprise Garaga. « Nous les remercions grandement de s’attacher à la cause et de nous aider à rendre accessible la prise en charge de la santé des gens en Beauce-Etchemin. Notons la collaboration spéciale de M. Samuel Poulin, Député Beauce-Sud et celle de PearTree, sans oublier la participation exceptionnelle des partenaires, Groupe Canam, Manac, Desjardins et RBC Dominion valeurs mobilières équipe Maheux et Roy », indique le comité organisateur.

Comment y participer?

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut le faire en inscrivant une équipe, en devenant partenaire de l’événement ou en faisant un don. Pour connaître les modalités et les coûts, visiter le www.cardiothon.ca ou par téléphone au 418 227-1843 poste 207 ou par courriel à [email protected]

À propos de la Fondation du cœur

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon.