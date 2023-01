Rencontrez les militaires de Valcartier!

Ce samedi, la population est invitée à venir à la rencontre des soldats de la base militaire de Valcartier. Le 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada tient trois évènements de 10 h à 16 h dans trois municipalités.

Vous aurez l’occasion ainsi de discuter avec les militaires et d’en apprendre plus sur le rôle et les capacités de la brigade, de ses unités et voir les équipements et véhicules.

Ainsi, à Beauceville vous pourrez rencontrer à la Caserne Paul-Mathieu des soldats du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment et le 5e Régiment d’artillerie légère du Canada.

Tandis qu’à l’aréna de Lac-Etchemin le 2e Bataillon du Royal 22e Régiment et le 5e Régiment du génie de combat seront présents.

Finalement, le Centre Mario-Gosselin à Thetford Mines accueille le 12e Régiment blindé du Canada et le 5e Bataillon des services