Les Forces armées en Beauce

Des représentants des Forces armées canadiennes du 5e Groupe-brigade mécanisé étaient de passage en Beauce, ce samedi, afin de discuter avec la population, de présenter les équipements et faire connaître un peu plus leurs unités.

Beauceville recevait une trentaine de soldats du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment et le 5e Régiment d’artillerie légère du Canada, tandis que Lac-Etchemin avait la visite du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment et le 5e Régiment du génie de combat.

Notre photojournaliste est allé faire un tour à la caserne Paul-Mathieu de Beauceville et à l’aréna de Lac-Etchemin afin de prendre en image cette activité communautaire. Mentionnons qu’ils étaient également à Thetford Mines.

Les représentants avaient apporté avec eux de nombreux équipements et véhicules pour la plus grande joie des visiteurs. Le but n’était pas de faire du recrutement, mais seulement à informer.