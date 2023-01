Un nouveau logo pour mieux représenter le GRAP de Beauce-Centre

La Table de développement social-GRAP (TDS-GRAP) de la MRC Beauce-Centre a présenté sa nouvelle image de marque ce mercredi matin, à Beauceville, dans le cadre du deuxième rendez-vous annuel avec ses partenaires.

Le nouveau logo représente une main pour symboliser l'entraide, l'engagement et le soutien, le tout avec différentes couleurs significatives associées. Il y a le bleu de l’ancien logo, une référence à la confiance ainsi que le jaune pour le positivisme, le orange pour l’authenticité, la fiabilité en bleu foncé et la rigueur en noir. La typographie choisie est accessible et sympathique. En ce qui concerne le symbole, le « G » tracé en noir réfère au GRAP et le point représente l’individu, en référence au côté humain.

L'objectif de cette longue réflexion étant de bien représenter la TDS-GRAP et ses différentes missions.

De plus, considérant l’importance de l’implication des partenaires pour la vivacité de la Table, un sceau a été créé afin de souligner la collaboration entre eux, soit l’agir ensemble. Ce sceau sera utilisé en guise de signature sur divers travaux pour mettre en valeur les réalisations à venir.

Une nouvelle page Facebook sera également mise en ligne très prochainement avec du contenu à jour.

C’est après une vingtaine d’années de présence sur le terrain et dans le contexte où la TDS-GRAP a obtenu des moyens pour y parvenir (équipe, gouvernance, financement) qu’il a été décidé de réviser l’image de marque. Il importe pour les partenaires du comité de coordination que le milieu perçoive la Table comme étant active, forte, connue et reconnue comme un joueur essentiel qui travaille à la qualité de vie des citoyens et de nos milieux. L'objectif est donc de se faire connaître comme étant une table de concertation dont la force est le partenariat entre tous les partenaires, du citoyen aux organismes, aux institutions et établissements des différents secteurs. L’accompagnement et la réalisation de l’image de marque ont été réalisés par la firme Les Prétentieux.

Notons que la TDS-GRAP de la MRC Beauce-Centre est un lieu de concertation mis sur pied par la volonté

des acteurs du milieu. Elle œuvre à réaliser des projets répondant aux priorités locales identifiées par les organisations, les organismes communautaires et les citoyens, dont la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans la MRC Beauce-Centre.

Les cinq priorités actuelles sont les suivantes :

L’accès à une alimentation pour tous;

L’éducation, la réussite éducative et l'accès au travail;

L’accès au transport et aux services;

Le logement social et communautaire;

La lutte contre les inégalités sociales, la pauvreté, les préjugés et l'exclusion.

La TDS-GRAP de la MRC Beauce-Centre invite tous les citoyennes et citoyens désirant s’impliquer à communiquer avec la coordonnatrice Marie-Lou Audet au 418 313-2130.