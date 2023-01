Dernière fin de semaine avant le Défi 28 jours sans alcool

Il ne reste que quelques jours avant le lancement du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe, qui fête cette année son 10e anniversaire.

Cette campagne de sensibilisation vise à encourager les personnes à prendre une pause dans leur consommation d'alcool pendant un mois, soit du 1er au 28 février 2023.

Ainsi, à partir de ce mercredi 1er février, partout à travers le Québec, les participants tenteront de ne pas boire pendant 28 jours au profit d’ateliers de prévention dans les écoles. Mocktails et bières sans alcool seront au rendez-vous pour plusieurs.



Il est encore temps de s'inscrire pour proposer une pause à son foie et encourager une noble cause. Chaque don et chaque inscription de 28 $ sera versé à des programmes de prévention des dépendances auprès des jeunes.

Notons que cette année encore, Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil ont accepté de prêter leur voix à la cause.

Rappelons que l'édition de l'an dernier a rassemblé plus de 949 participants en Chaudière-Appalaches, qui ont récolté 42 258 $ pour la prévention des dépendances chez les jeunes. En 10 ans, grâce au Défi et aux dons, c’est près d’un million de jeunes qui ont été rencontrés partout au Québec, pour faire la prévention de la consommation.

Les participants recevront des ressources et du soutien, comme des activités motivantes, des encouragements, des trucs et astuces et plus encore, pour les aider à atteindre leur objectif.

Inscriptions

Les participants pourront se joindre à l’équipe de leur choix grâce sur la nouvelle plateforme disponible au www.defi28jours.com, où ils pourront vivre l’expérience en solo et/ou former des équipes, en plus de relever le défi selon le niveau choisi. Trois niveaux de participation sont offerts, soit bronze, argent et or, pour ceux qui désirent moduler leur expérience pour la semaine, la fin de semaine ou en tout temps pendant le mois de février.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au www.defi28jours.com.

Un premier Défi sans son fondateur Jean Lapointe

Le 18 novembre dernier, le chanteur-compositeur-interprète, humoriste, comédien, sénateur du Canada et fondateur de la Maison et de la Fondation, Jean Lapointe s’est éteint à l’âge de 86 ans. En parlant ouvertement de son alcoolisme dans les années 1970, Jean Lapointe brisait un tabou et faisait faire un bond gigantesque à la société québécoise.