Appel de témoignages: parlez-nous d'amour

À l'approche de la Saint-Valentin, cette journée spéciale pour célébrer l'amour, EnBeauce.com lance un appel de témoignages à ses lecteurs.

Chaque histoire d'amour à son lot de souvenirs et d'anecdotes. Parfois ce sont des rencontres incongrues qui peuvent mener à une histoire remarquable. Il y a ceux qui s'aiment depuis le premier regard et pour qui les papillons dans le ventre ne se sont jamais envolés. Il y a les histoires qui perdurent à travers les défis de la vie, celles des amoureux et amoureuses que rien ni personne n'arrêtera. Il y a l'amour inconditionnel, passionnel et intemporel.

Racontez-nous votre plus belle histoire ou celle de personnes qui vous entourent. Parlons ensemble d'amour!

Écrivez-nous à [email protected] en précisant le nom des personnes concernées et en y ajoutant des photos.

L'année dernière, EnBeauce.com avait raconté l'histoire de Victor et Céline, ainsi que celle de Josée et Louis.