La municipalité d’Adstock de plus en plus multiculturelle

La municipalité d'Adstock compte de plus en plus de travailleurs étrangers et d'immigrants. Depuis quelques années, la communauté accueille des Mexicains, des Guatémaliens, des Philippins, des Français, des Marocains, des Tunisiens et des Camerounais.

La plupart d’entre eux comblent les besoins en main-d’œuvre au sein d’entreprises qui constituent des fleurons adstockois tels Bercomac, Plantations Nicholas et la Boulangerie St-Méthode.

Reconnue pour son caractère inclusif, la Municipalité d’Adstock a initié des mesures favorisant l’intégration de ces nouveaux arrivants et créé, dès l’automne 2021, un comité d’accueil qui regroupe maintenant des élus, des employés, la chargée de projet en immigration de la MRC des Appalaches, le milieu des affaires et bien sûr des immigrants. Se réunissant une fois par mois, ce groupe de travail analyse les besoins des travailleurs étrangers et identifie des moyens pour faciliter leur intégration. La Municipalité dédie aussi une ressource qui participe à la Table de concertation en immigration de la MRC des Appalaches.

Au cours de la dernière année, à la demande des immigrants et via son Service des loisirs et des relations avec le milieu, un match de soccer opposant les Marocains et les Tunisiens ainsi qu’un événement entourant la diffusion de la partie de soccer de la Coupe du monde (FIFA) entre le Canada et le Maroc ont été organisés. Cette activité a réuni non seulement la communauté immigrante d’Adstock mais également des élèves de l’école Aux Quatre-Vents du secteur Saint-Méthode. Lors de son plus récent Gala Distinction et Reconnaissance, la Municipalité a consacré une catégorie aux personnes ayant obtenu leur résidence permanente, une étape cruciale en vue de leur établissement dans la communauté. Enfin, avec la collaboration des entreprises, des trousses d’accueil sont également remises aux nouveaux travailleurs étrangers et un forum sur une page web leur est consacré.

Pour le maire d’Adstock, monsieur Pascal Binet, l’immigration fait maintenant partie de la réalité municipale et s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Municipalité : « Ces nouveaux citoyens venus outre-Atlantique assurent la croissance de nos entreprises, contribuent au maintien de nos services de proximité en fréquentant l’épicerie du coin, le restaurant et les dépanneurs. Ils participent à nos activités et jouent un rôle important en étant bénévole dans différents organismes. Par exemple, certains accompagnent les personnes âgées au Manoir Valin alors que d’autres participent à l’installation des décorations de Noël du village. »

« La Municipalité d’Adstock a su saisir la balle au bond lorsque la MRC des Appalaches a débuté ses démarches de consultation en matière d’immigration. Rapidement, elle a posé des actions concrètes et ce, en prenant le soin de sonder régulièrement la communauté immigrante lui permettant ainsi de répondre à leur véritable besoin. Le modèle adstockois peut servir d’exemple et inspirer d’autres municipalités qui emboîtent déjà le pas. », de mentionner Véronique St-Gelais, chargée de projet en immigration à la MRC des Appalaches.

Devant la persistance de la pénurie de main-d’œuvre, des entreprises ont confirmé à la Municipalité que d’autres travailleurs étrangers arriveront au cours de l’année 2023. L’équipe municipale poursuit ses efforts dans l’accueil et l’intégration, mais demeure préoccupée face au manque de logements dans la Municipalité. C’est pourquoi des pourparlers ont lieu actuellement avec certains promoteurs.