Québec met 100 défibrillateurs externes automatisés à disposition

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé le lancement du projet pilote lié à l'installation de 100 défibrillateurs externes automatisés (DEA) qui seront mis à la disposition de la population dans de nombreuses régions du Québec.

Les DEA, des appareils électroniques qui permettent, à l'aide d'une décharge électrique, de réanimer un cœur qui a cessé de battre, seront installés à proximité de guichets automatiques des institutions financières de la Banque Nationale et de Desjardins. Ils seront accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

« Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiorespiratoire, la rapidité de l'intervention est déterminante pour ses chances de survie. L'application de manœuvres de premiers secours dans les toutes premières minutes peut faire toute la différence. C'est pourquoi il est si important que davantage de DEA soient accessibles à la population », a expliqué Christian Dubé, ministre de la Santé.

Rappelons qu'en juin dernier, dans la foulée des engagements annoncés dans le cadre du Plan santé, le ministre avait dévoilé les grandes lignes de la Stratégie globale de déploiement de 1000 défibrillateurs externes automatisés (DEA) pour la population québécoise.

La mise en place du projet pilote est le premier volet de cette Stratégie. Dans un premier temps, ce sont donc 100 DEA qui seront disponibles dans les guichets automatiques de Desjardins et de la Banque Nationale dans les régions de l'Estrie, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal, de Lanaudière, dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Ces DEA seront enregistrés dans la base de données DEA-Québec de la Fondation Jacques-de Champlain.

Les lieux ont été choisis en raison de leur facilité d'accès et de leur répartition régionale. En fonction des résultats, il est prévu que 900 DEA supplémentaires soient installés par la suite afin d'assurer une couverture encore plus efficace et optimale. Différents endroits seront analysés pour le déploiement des DEA additionnels.

« Rendre accessibles 100 premiers DEA dans certains lieux publics est le premier pas vers une couverture primordiale en cas d'arrêt cardiaque. Dans une population vieillissante, il était très important d'intégrer ce filet de sécurité. On a tous vécu de près ou de loin une situation qui aurait pu se terminer positivement si un tel équipement avait été disponible. Maintenant, souhaitons que le projet pilote soit un vif succès pour voir le Québec être l'une des premières sociétés en Amérique où la prévention est une priorité », d'ajouter Pierre Lavoie, cofondateur, Grand défi Pierre Lavoie.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a assumé le financement des 100 DEA qui ont été acquis avec la collaboration de la Fondation Jacques-de Champlain.