Les Georgiens recevront bientôt leurs plaques porte-clés 2023

Les résidents de Saint-Georges devraient recevoir les plaques porte-clés 2023 de l’Association des Amputés de guerre dans les prochains jours.

Il s'agit de plaque porte-clés avec chacune son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu’un perd son trousseau de clés, la personne qui le trouvera n’aura qu’à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque ou à le déposer dans une boîte aux lettres, et il sera retourné à son ou sa propriétaire gratuitement par messageries.

Le Service des plaques porte-clés a été créé en 1946 non seulement pour fournir des emplois à salaire compétitif aux vétérans amputés revenant de la guerre, mais également pour offrir un service utile à la population. Les fonds générés par ce service financent les divers programmes de l’association, dont le Programme LES VAINQUEURS. Le Service des plaques porte-clés continue aujourd’hui d'employer des personnes amputées ou ayant d’autres handicaps, et a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires.

Grâce à la générosité du public, l’association peut offrir une aide précieuse aux enfants amputés et à leur famille. Parmi ces enfants, on compte Elliot St-Amant, un jeune résident de Lévis. Elliot, âgé de 5 ans, a une amputation congénitale à la main droite. Il est inscrit au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS), lequel lui permet d’obtenir une aide financière pour l’achat de membres artificiels, de participer à des séminaires régionaux et de recevoir du soutien par les pairs.