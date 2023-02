Semaine nationale de prévention du suicide: des ressources pour les agriculteurs

En cette 33e Semaine nationale de prévention du suicide, qui se déroule du 5 au 11 février 2023 et sous le thème Mieux vaut prévenir que mourir, l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA), la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rappellent que des ressources existent pour les agricultrices et agriculteurs vivant de la détresse psychologique.

L’organisme ACFA, qui soutient les agricultrices et agriculteurs, ainsi que leurs familles lorsqu’elles doivent surmonter des épreuves importantes, offre gratuitement un service d’accompagnement psychosocial. En Chaudière-Appalaches, Lysa-Pier Bolduc et Alexandra Lapointe sont les ressources d’intervention expérimentées qui connaissent bien les réalités agricoles.

N’hésitez pas à appeler ACFA pour vous ou pour parler d’un proche dont vous vous souciez au 450 768-6995, c’est gratuit, confidentiel et tellement humain de le faire. « Vous n'êtes pas seul, nous pouvons vous aider à trouver des solutions! Votre santé psychologique nous tient à cœur » affirme Samuel Gosselin, directeur général de ACFA.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches rappelle également que des services d’aide sont disponibles partout dans la région afin de soutenir les personnes en détresse, dont les lignes téléphoniques comme le 811 et le 1 866-APPELLE. Tous peuvent les utiliser, dès qu’ils vivent des difficultés. Un intervenant social y offre un soutien confidentiel 24 h/7 jours.

De plus, il est possible de partager plusieurs vidéos déjà disponibles sur le Web, dont deux qui résultent d’une initiative commune pour contrer la détresse psychologique en agriculture, réalisée par le CISSS de Chaudière-Appalaches et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.