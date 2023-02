Il n'est pas question de détruire l'ancien couvent de Saint-Gédéon

En ce qui concerne l'ancien couvent des Soeurs de la Charité de Saint-Louis à Saint-Gédéon-de-Beauce, les partis s'accordent à le dire, « il est hors de question d'une destruction du bâtiment », selon ce qu'a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Ce dernier a confirmé avoir déjà eu plusieurs rencontres avec la municipalité et qu'il y en a d'autres de programmées à l'avenir. Celles-ci font suite au fait que la municipalité de Saint-Gédéon cherche une nouvelle vocation pour cet édifice qui acceuille présentement la mairie, la bibliothèque, le CLSC et une salle de spectacle. Il faut également s'ajuster à une demande émise par le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) afin d'obtenir le statut d'«immeuble patrimonial» pour le couvent.

« Du moment que c’est un enjeu patrimonial, je suis très sensible au fait que c’est une petite municipalité qui doit supporter le tout. »

Pour le moment, il s’agit de définir les coûts qui seront nécessaires pour effectuer les travaux de rénovation du couvent et l'entretien. Au gouvernement du Québec il y a divers financements qui peuvent appuyer certainement le couvent, mais il reste des rencontres pour bien établir les coûts. « C’est juste que la municipalité doit avoir des scénarios chiffrés, ça me prend des chiffres. Oui il y a le patrimoine, mais oui les petites municipalités ont des réalités de financement. »

Concernant le classement «immeuble patrimonial», « c’est toujours en analyse au ministère de la Culture avec des spécialistes du patrimoine, parce qu’il y a plusieurs possibilités de classement. »

Samuel Poulin se dit déjà rassuré, car il n’y aura pas de destruction, qu’il faut simplement trouver la bonne vocation pour ce bâtiment. C’est pour cela qu’il travaille en collaboration avec la municipalité.

Précisons que la demande du GIRAM a été acheminée au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et au Registraire du patrimoine culturel du Québec. Il s’agit de deux demandes de classement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec pour un immeuble et un site, tous deux situés à Saint-Gédéon-de-Beauce. La première demande concerne le classement à titre d’immeuble patrimonial, de l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. La seconde demande vise à faire reconnaître comme site patrimonial l’ensemble paroissial remarquable de Saint-Gédéon-de-Beauce, un des plus représentatifs du début du XX e siècle au Québec.

Rappelons que l’édifice est devenu une propriété municipale en 2013.