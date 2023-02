De belles nouvelles en Beauce cette semaine

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut être manqué.

Lundi 13 février

Les Petits Nordiques gagnent leur première partie

L’équipe des Petits Nordiques qui représentent la Beauce au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a remporté sa première partie 2 à 1 contre l’équipe du Maryland. Notre photojournaliste Jessy Pouliot était au Centre Vidéotron à Québec pour prendre en image cette belle victoire. Voyez notre galerie.

Mardi 14 février

Haltérophilie: une équipe beauceronne à la Finale des Jeux du Québec

La finale régionale des Jeux du Québec 2023 en haltérophilie avait lieu le samedi 4 février à l'auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges. Lors de cette compétition, une dizaine d'athlètes beaucerons ont participé et sept d'entre eux ont été sélectionnés pour performer à la Finale des Jeux du Québec

Rejet des soumissions pour la mise à niveau de l'usine d'épuration d'eau

Le conseil municipal de Saint-Georges s’est réuni lundi soir pour aborder de nombreux points, dont le dossier de l’usine d’épuration et les développements domiciliaires.

Amoureux à l’adolescence, ils se retrouvent 20 ans plus tard

En cette journée de Saint-Valentin, EnBeauce.com vous partage la belle histoire d’amour qui unit Jessica Bérubé, 41 ans, et son conjoint Mathieu Drouin, 43 ans, un couple de Saint-René. Tout a commencé il y a bien des années, sur le banc d’un autobus scolaire.

Mercredi 15 février

Cheerleading: les Jabs ont commencé la saison des compétitions

Les équipes des Jabs Cheerleading, à Saint-Joseph-de-Beauce, ont commencé la saison des compétitions.

VIDÉO « Dans l'intervention, il faut faire équipe », dit Isabelle Gilbert

Suite aux derniers chiffres publiés concernant les violences enregistrées dans les écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), la directrice générale adjointe de l'organisation, Isabelle Gilbert, a accepté d'accorder une entrevue à EnBeauce.com pour faire le point sur la situation.

Jeudi 16 février

Dynamophilie: Jean-Sébastien Rheaume se qualifie pour les championnats du monde

Jean-Sébastien Rheaume participait cette semaine à son vingtième championnat canadien dynamophilie, où il a remporté une médaille d'or et une qualification pour les mondiaux. C'était à Vancouver.

VIDÉO Claudie Mercier se sent choyée de pouvoir vivre de sa passion

Passionnée par son métier, la Beaucevilloise Claudie Mercier est une créatrice de contenu reconnue et récemment primée, qui se démarque par son authenticité. Elle a accepté de nous accorder une entrevue vidéo pour parler de sa carrière et de ses projets. Rencontrez-là dans la vidéo ci-dessus.

Vendredi 17 février

Une seconde victoire pour les Petits Nordiques

L’équipe des Petits Nordiques a remporté leur seconde partie du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, hier soir, 3 à 1 contre le Hershey Jr. Bears.

Un athlète beauceron double médaillé en Ice Cross Downhill

L’athlète de 28 ans, originaire de Sainte-Marie, Maxime Nadeau, a réalisé tout un exploit en parvenant à monter sur la troisième marche du podium à deux reprises lors de compétitions de patinage de descente extrême ou plus communément appelé le Ice Cross Downhill.

Il n'est pas question de détruire l'ancien couvent de Saint-Gédéon

En ce qui concerne l'ancien couvent des Soeurs de la Charité de Saint-Louis à Saint-Gédéon-de-Beauce, les partis s'accordent à le dire, « il est hors de question d'une destruction du bâtiment », selon ce qu'a indiqué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

VIDÉO Documentaire sur le deuil : plus de 500 personnes touchées

Thomas Thibodeau et Alysson Patry, en cinquième secondaire de la Polyvalente Saint-François, ont de quoi être fiers, car avec la présentation de leur documentaire sur le deuil le 16 février, ils sont parvenus à toucher plus de 500 personnes. Pour entendre la réaction d'Alysson et Thomas à la suite de la présentation de Sans ta présence, visionnez notre entrevue vidéo.