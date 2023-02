Marcher et sociabiliser avec le défi du CISSS Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches avait organisé, en automne dernier, le défi « Viens prendre l’air, défi des 28 jours » à destination des personnes aînées. Il aura rassemblé près de 850 personnes du territoire.

Marcher tous les jours ou presque, de façon individuelle ou entre amis, et participer aux marches de groupe une fois par semaine, c’était le défi lancé par le CISSS Chaudière-Appalaches en fin d’année dernière. Le but pour les participants était de marcher pendant au moins 15 minutes tout en privilégiant l’eau pour s’hydrater. Les personnes aînées ont très largement répondu à l’appel du CISSS en organisant plus de 30 marches de groupes pour bouger et sociabiliser ensemble.

Des prix pour récompenser les organismes participants

Afin de féliciter les organismes du réseau VIACTIVE plusieurs récompenses ont été accordé aux participants et bénévoles. Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin a bénéficié du hasard du tirage au sort pour remporter une activité de marche printanière à Saint-Jules. Le CISSS souhaitait également mettre en avant l’Association bénévole de Beauce-Sartignan qui a eu la plus importante participation avec 290 marcheurs.

Pour rappel, près de 200 groupes d’aînés existent aujourd’hui en Chaudière-Appalaches afin de proposer de faire des exercices gratuitement ou à un coût minime. En Beauce, il est possible de contacter le Lien Partage en Nouvelle-Beauce, l'Association bénévole Beauce-Sartigan ou le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin pour profiter de ces activités.