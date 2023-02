Défi têtes rasées : Sylvie Gagnon est la nouvelle Audacieuse

Sylvie Gagnon, pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed de Saint-Honoré-de-Shenley a décidé de participer au Défi têtes rasées au profit de Leucan.

Elle a décidé de prendre le flambeau qui lui a tendu Audrey Morin, propriétaire du Proxim à Saint-Martin qui faisait partie du groupe Les Audacieuses l’année dernière. Il s’agit de dix femmes d’un peu partout de la province qui tentent de récolter chacune un minimum de 20 000 $ pour la cause.

Selon sa biographie du site internet du groupe, Mme Gagnon a pris seulement deux jours avant d’accepter cette opportunité : « je suis capable de poser un geste concret pour une bonne cause. Et tant qu’à le faire, je vais le faire pour Leucan parce que c’est un organisme qui me tient à cœur depuis longtemps. »

Ce qui la motive également à participer c’est l’arrivée de ses 50 ans et elle est toute nouvellement grand-maman d’une petite-fille.

« J’aurais 50 ans en septembre, je suis devenue grand-maman il y a quelques mois. On célèbre avec Les Audacieuses. En plus, mes cheveux vont repousser en même temps que les cheveux de ma petite puce », indique-t-elle.

Engagée dans sa communauté

D’ailleurs, elle mentionne que par le passé elle a fait du bénévolat pour le Défi et également avec l’organisme Parents d’Anges à la suite de la perte d’un bébé à la naissance. « Ça me touche beaucoup, alors je m’associe à des causes qui me rejoignent. En fait, j’ai choisi de soutenir et d’accompagner les autres qui ont vécu la même chose. »

En tant que pharmacienne de village elle s’investit auprès de la communauté moins favorisée ou des citoyens qui vivent des situations difficiles.

« Je suis partante tout le temps pour aider quelqu’un. Il y a eu des feux dans la communauté. Ils n’ont plus rien. Ils n’avaient plus de médicaments. Une autre fois, la résidence avait dû être évacuée. Je suis allée chercher les médicaments pour qu’ils ne manquent de rien. »

Elle a également investi dans deux bureaux de consultations et un service à l’auto pour augmenter l’offre et répondre à la demande. « On a augmenté les services pour pouvoir aider notre petite communauté comme elle le mérite. Oui, j’aurais pu rester dans une grande ville, mais on n’est pas aussi proche de la clientèle. »

Défi têtes rasées

Pour le moment, elle a 2 650 $ récoltés sur les 20 000 $ d’objectif.

Son but est « d’inspirer les femmes en montrant que leur chevelure, que leur apparence, ce n’est pas ça le plus important ».

C’est le 19 mars, qu’elle ira se faire raser la tête et elle est présentement à la recherche de dons. Vous pouvez offrir un soutien financier sur ce lien.