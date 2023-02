Des recommandations concrètes pour améliorer l’offre de logement en Beauce-Sartigan

La Table de concertation en logement social et communautaire de Beauce-Sartigan organisait son deuxième Rendez-vous en habitation, le jeudi 23 février, au Centre multifonctionnel Desjardins de Saint-Honoré-de-Shenley.

Plus d’une cinquantaine de personnes ont pris part à l’événement pour proposer des solutions inspirées à la crise du logement. L’événement faisait suite au tout premier Forum en logement de la MRC de Beauce-Sartigan, organisé par la Table le 27 octobre dernier à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Des élus, des représentants d’organismes communautaires et des gens d'affaires ont participé à cette rencontre dont l’objectif était de proposer des recommandations concrètes pour améliorer l’offre en logement en Beauce-Sartigan, notamment en assurant qu’elle réponde davantage aux besoins de la population, tout en tenant compte de la démographie actuelle et future.

« Il est important de placer l’accès au logement de toutes et tous au centre de nos préoccupations. C’est pourquoi je suis fière de soutenir les actions réalisées, incluant ce deuxième Rendez-vous en habitation. Par le financement de 48 767,80$, accordé à Table de concertation en logement social et communautaire de Beauce-Sartigan dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, nous réitérons notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Puisqu’ils sont actifs dans leur communauté, ils sont en mesure de soutenir des projets qui répondent aux besoins réels des citoyennes et citoyens », a indiqué Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

Des modèles novateurs

Deux modèles innovants ont été présentés. D’abord, Jonathan Gordon, conseiller en aménagement au service d’aménagement du territoire et du développement économique de la Ville de Sainte-Catherine, a présenté le modèle des unités d’habitation accessoires, en plus d’expliquer les étapes pour réaliser de tels projets. Ensuite, Guillaume Brien, directeur général à la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie, a pour sa part présenté le modèle des coopératives de propriétaires, incluant leurs avantages, leur mode de gestion et leur fonctionnement.

La Table souhaite poursuivre ces rendez-vous annuellement afin que l’habitation reste au cœur des priorités pour la MRC de Beauce-Sartigan.

La Table de concertation en logement social et communautaire est composée de différents acteurs multisectoriels. Sa mission est de réaliser des portraits pour connaître les besoins et rester à l'affût des enjeux dans la MRC de Beauce-Sartigan. La Table a le mandat de faire la promotion des logements sociaux et communautaires, de réduire le taux d’inoccupation des unités d’hébergement disponibles et d'optimiser leur utilisation.